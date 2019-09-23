В Довженко-Центре покажут украинские кинохиты 1930-х

В Центре Довженко пройдет киноклуб, где покажут редкие фильмы ВУФКУ, снятые в эпоху украинского киноавангарда.

В рамках выставки ВУФКУ: Lost & Found покажут редкие фильмы, которые до недавнего времени считались утраченными, в сопровождении современных саундтреков (в записи), - первые украинские блокбастер, шпионский детектив, истерн, монтажный документальный фильм и научно-популярный фильм.

Вход на все события киноклуба - по входному билету на выставку. Один билет дает возможность попасть на все показы, которые пройдут в кинолектории на пятом этаже Довженко-центра.

Расписание показов:

25 сентября, 19:00. "Документы эпохи" (1928), реж. Леонид Могилевский. Музыка: Сон Совы.

2 октября, 19:00. "Укразия" (1925), реж. Петр Чердынин, монтажная версия 2012 года. Музыка: Minimatikon

9 октября, 19:00. "Алим" (1926), реж. Георгий Тасин. Музыка: Энвер Измайлов

16 октября, 19:00. "Человек и обезьяна" (1930), реж. Андрей Винницкий, Юзеф Мурин. Музыка: Ptakh_Jung.

23 октября, 19:00. "Ветер с порогов" (1929), реж. Арнольд Кордюм. Музыка: Artokrats.

30 октября. 19:00. "Перекоп" (1930), реж. Иван Кавалеридзе. Музыка: Надто сонна (2sleepy).

Выставка продлится до 1 декабря.