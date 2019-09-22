Сенцов на форуме издателей во Львове презентовал книгу, написанную в заключении

Во Львове на форуме издателей Олег Сенцов презентовал свою книгу "Маркетер", которую написал во время пребывания в российском плену. Об этом сообщает сайт Львовского горсовета в воскресенье, 22 сентября.

"Эту книгу я написал за 11 дней полтора года назад, когда у меня был своеобразный отпуск в лагере строгого режима. Я давно ее запланировал, долго ее вынашивал, прикинул, что хочу написать. И так совпало, что я имел 11 выходных, свободных дней, за которые написал запланированные 11 разделов", - сказал Сенцов во время презентации.

Книга основана на реальной жизни Сенцова и воспоминаниях о его студенческих годах. "Маркетер" является второй частью автобиографической трилогии.

Первая книга - "Жизня" была опубликована, когда украинец находился в российском плену.

Выход последнего в трилогии романа Сенцов анонсировал на следующий год.

Напомним, ранее на форуме издателей во Львове объявили лучшие книги года. Гран-при получило издательство "Родовид".