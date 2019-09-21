Порошенко рассказал, как Путин в 2014 году обманул его с обменом Сенцова

Бывший президент Петр Порошенко заявил, что режиссера Олега Сенцова пытались обменять еще в 2014 году на двух российских журналистов, задержанных в Украине.

Об этом он рассказал в интервью "5 каналу".

"Первое обсуждение фамилии Сенцова было через две недели после его незаконного ареста. Потом были задержаны два российских журналиста, в июне или июле, и Путин во время разговора поставил этот вопрос. И я говорю: вы отпускаете Сенцова, я отпускаю журналистов. Путин ответил, что да, я готов, но сделайте первый шаг, отпустите журналистов сейчас и мы немедленно рассмотрим вопрос Сенцова", - сказал Порошенко.

По словам Порошенко, последующие события научили его, как нужно относиться к таким обещаниям.

"Было принято решение, мы отпустили этих журналистов. После этого я звоню господину Путину, спрашиваю о Сенцове и остальных. Он говорит: так подождите, мне принесли документы, он террорист. Нет, Владимир, это всемирно известный деятель искусств, вас вводят в заблуждение", - пересказал Порошенко суть разговора с Путиным.

По его словам, после этого Путин пять лет отказывался обсуждать освобождение Сенцова.

О каких именно журналистах шла речь, Порошенко не сказал.

6 июня 2014 года, когда было положено начало "нормандскому формату" и Порошенко впервые встретился в Путиным как глава государства, на Донбассе задержали журналистов телеканала "Звезда" Андрея Сушенкова и Антона Малышева. Через несколько дней их отпустили.

Позже в том же месяце задержали корреспондента "Звезды" Евгения Давыдова и звукоинженера Никиту Конашенкова, которые успели отметиться фейками о фосфорных бомбах под Славянском и об использовании украинской армией установок "Град" против мирного населения. Их тоже вскоре отпустили.

Олег Сенцов находился за решеткой под надуманными обвинениями с мая 2014 года по сентябрь 2019 года. Россия отпустила его в рамках обмена 35 на 35 только после избрания в Украине нового президента.