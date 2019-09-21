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Ермак: "формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта

"Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение".

Ермак: "формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта
Андрей Ермак
Фото: Макс Требухов

Так называемая "формула Штайнмайера", которая регулирует порядок выборов на Донбассе, ляжет в основу законопроекта. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Ермак сообщил, что провел встречу в Офисе президента с активистами, чтобы обсудить "формулу Штайнмайера" и ее роль в урегулировании ситуации в Донбассе.

"Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение. Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение. Но это будет потом, а пока необходимо прекратить огонь. Над этим и работаем", - написал Ермак на своей странице в Facebook.

Напомним, в 2015 году формулу предложил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Она предусматривала порядок, при котором Верховная Рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам.

На заседании ТКГ 18 сентября украинская сторона отказалась подписывать на бумаге текст формулы.

Позже глава МИД Вадим Пристайко заявил, что письменное согласование "формулы Штайнмайера" - условие для саммита Нормандской четверки. Украина согласна на нее, но при выполнении ряда условий.

При этом Пристайко подчеркнул, что согласованный текст "формулы Штайнмайера" отличается от того предложения, которое было озвучено в 2015 году.

Напомним, Украина приняла закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО осенью 2014 года, но внесла в него изменения весной 2015 года. Законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов.

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