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Пристайко заверил, что в "формуле Штайнмайера" нет ни слова об амнистии боевиков

"Создается впечатление, что все 46 млн украинцев знают, что написано в этой формуле".

Пристайко заверил, что в "формуле Штайнмайера" нет ни слова об амнистии боевиков
Фото: Укринформ

В так называемой "формуле Штайнмайера" по Донбассу нет ни слова об амнистии боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко

заявил в интервью hromadske.

"Нет ни одного слова ни об амнистии, ничего. Только соотношение между проведением выборов (на оккупированном Донбассе, - ред.) и временным применением закона об особом статусе и постоянным применением закона об особом статусе", - сказал он.

Пристайко отметил, что этот план касается исключительно проведения выборов на оккупированной территории Донбасса. Он добавил, что несмотря на то, что уже неоднократно раскрывал пункты этой формулы, ее "очень широко интерпретируют".

"Создается впечатление, что все 46 млн (украинцев, - ред.) знают, что написано в этой формуле", - сказал министр.

Ранее Пристайко заявил, что письменное согласование "формулы Штайнмайера" - условие для саммита Нормандской четверки. Украина согласна на "формулу Штайнмайера", но при выполнении ряда условий.

При этом он подчеркнул, что согласованный текст "формулы Штайнмайера" отличается от того предложения, которое было озвучено в 2015 году.

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