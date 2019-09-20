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​Дело Мартыненко передали в апелляционный суд вместо антикоррупционного

Решение Шевченковского райсуда не может быть обжаловано.

​Дело Мартыненко передали в апелляционный суд вместо антикоррупционного
Фото: Сергей Нужненко

Шевченковский районный суд Киева 20 сентября принял решение передать дело бывшего нардепа Николая Мартыненко, которое расследовалось Национальным антикоррупционным бюро, не в Высший антикоррупционный суд, а в Киевский апелляционный суд.

Об этом в комментарии "Укринформу" сказал прокурор САП Роман Сымкив.

"Коллегия судей передала дело Мартыненко в Апелляционный суд, чтобы он передал его в Верховный суд, а уже оттуда - в Антикоррупционный суд", - сказал он.

Прокурор добавил, что ему не понятна мотивация суда, поскольку производство по другим фигурантам дела Павлу Скаленко и Владимиру Святненко уже передано в Высший антикоррупционного суда.

Решение Шевченковского райсуда не может быть обжаловано.

Напомним, бывший депутат Рады Николай Мартыненко подозревается в организации двух схем по разворовыванию 6,4 млн евро в НАЭК "Энергоатом" и 17,2 млн долларов на ВостГОКе.

Мартыненко начали судить в октябре 2018 года, но в связи с созданием Высшего антикоррупционного суда обвинительный акт должен быть передан ему.

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