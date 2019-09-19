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НАБУ открыло дело против главы НБУ Смолия

Речь идет о недостоверной декларации.

НАБУ открыло дело против главы НБУ Смолия
Фото: Прес-центр НБУ

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело по факту декларирования недостоверной информации главой Национального банка Украины Яковом Смолием в 2015-2017 годах. По данным НАБУ, речь идет об имуществе на 18,3 млн гривен, сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным НАБУ, Смолий указал недостоверную стоимость доли 3 нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, а также не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав.

Кроме того, глава Нацбанка не отразил информацию о нескольких земельных участках, принадлежащих ему, и средства на банковских счетах его и жены.

Ранее НАПК передала в НАБУ материалы в отношении возможных правонарушений Смолия.

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Источник: "Украинские новости"
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