Киевская ботоферма "Прагматико" (она же "Допинг"), заблокированная "Фейсбуком", на выборах работала в пользу кандидатов Анатолия Гриценко и Святослава Вакарчука.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо", журналист которой устроился "ботом" за 9 тысяч гривен в месяц.

Ферма работала на разных политиков. Больше всего сообщений боты написали в интересах лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и его команды - более 20 тысяч. Они оставляли хвалебные отзывы о политике, а также атаковали его главных оппонентов. Например, боты регулярно получали указания критиковать, а иногда и подшучивать над ближайшим конкурентом Гриценко - Игоря Смешко, лидера партии "Сила и честь".

Чтобы все комментарии были с нужными акцентами, ботам сбрасывали "методички" в общий чат в мессенджере Telegram. Задача оформляли в виде 5-6 ключевых тезисов и указывали площадки, где надо оставлять комментарии. Обычно это были или персональные страницы политиков, или популярные страницы с политическими новостями.

За день комментаторы могли получать до десятка различных задач с тезисами.

Перед парламентскими выборами "боты" получили новую методичку - нужно было поддерживать Святослава Вакарчука и его партию "Голос", которую они еще недавно критиковали. За неделю работы в интересах Вакарчука "боты" успели написать почти 6 тысяч комментариев.

Также ботоферма работала в интересах мажоритарщиков, например, Сергея Сивохо (не прошел в Раду) и Сергея Шахова.

Ни один из политиков, в интересах которых писали "боты", не признал, что пользовался услугами фермы. Гриценко назвал вопрос журналистов "дилетантскими и оскорбительными" и отказался комментировать.

Вакарчук сказал, что даже не знает, что такое ботофермы. Он считает, что это могла быть провокация против "Голоса". Однако журналисты узнали, что к "Прагматико" имеет отношение Игорь Давидюк, родной брат политического консультанта "Голоса" Николая Давидюка, который баллотировался в Раду в непроходной части списка партии.

Стоимость услуг "Прагматико" на выборах в 2019 году, говорится в расследовании, составляла 5-7 тысяч долларов за 10 тысяч комментариев, то есть один комментарий стоил около 15 гривен.