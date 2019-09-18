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Рада отменила лицензирование телекомуслуг

Депутаты убрали несогласованность между профильными законами.

Рада отменила лицензирование телекомуслуг
Фото: sync-blog.com

Верховная Рада на заседании в среду окончательно отменила лицензирование телекоммуникационных услуг.

За соответствующий законопроект №1050 во втором чтении и в целом проголосовали 349 депутатов.

Принятый законопроект убирает несогласованность между нормами закона "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" и закона "О телекоммуникации". Согласно первом закону, лицензирование в сфере телекоммуникаций утратило силу 1 января 2018 года, тогда как в законе "О телекоммуникациях" эта норма осталась.

В результате только за 2018 года компании телекоммуникационной отрасли заплатили 13,5 млн гривен за лицензии на виды деятельности, которые такой лицензии уже не требуют. Стоимость одной лицензии составляет от 340 гривен для проводного радиовещания до 9 млн гривен для международной фиксированной связи.

После вступления закону в силу, оператор телекомуслуг достаточно будет лишь уведомить профильного регулятора о начале деятельности.

Законопроект также реализует положения Соглашения об ассоциации с ЕС в части отмены регуляторных барьеров доступа на рынок телекоммуникационных услуг.

Напомним, что перед этим Рада приняла закон, который должен разгрузить Высший антикоррупционный суд, а также декриминализировала фиктивное предпринимательство.

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