Потребительские настроения украинцев улучшились до уровня 2004-2008 годов

Также немного улучшился индекс девальвационных ожиданий в ближайшие три месяца.

Индекс потребительских настроений (ИПН) в Украине в августе 2019 года по сравнению с июлем вырос на 7,6 пункта - до 95,6 по 200-балльной шкале, вернувшись на уровень до кризиса 2008 года.

Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens, передает "Интерфакс-Украина".

"Индекс граждан старше 16 лет составил 95,6, а в группе 16-59 лет - 101. Такие уровни индекса потребительских настроений наблюдались в Украине в период 2004-2008 гг. (до августа 2008 года), а затем в апреле-июне 2010 года", - отмечают аналитики.

Согласно исследованию, индекс текущего положения вырос на 6,6 пунктов - до 83,5, в том числе индекс текущего личного материального положения - на 6,9 п. до 77,4, индекс целесообразности больших покупок - на 6,3 п. до 89,6.

Индекс экономических ожиданий в августе подскочил 8,3 п. и составил 103,6, в том числе индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года вырос на 7,4 п. - до 106,9, а в течение ближайших пять лет - сразу на 10 п., до 109,6. Индекс ожидаемых изменений личного материального положения прибавил 7,4 п. - до 94,3.

Одновременно августовский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился по сравнению с июлем на 3,3 п. - до 111,1, а индекс инфляционных ожиданий снизился на 3,9 п. - до 173,2.

Также немного улучшился и индекс девальвационных ожиданий в ближайшие три месяца - на 0,7 п., до 128,8.

Напомним, ИПН в июле 2019 года по сравнению с июнем вырос на 5,5 п. - до 88 по 200-балльной шкале, став наивысшим показателем с августа 2013 года.

Исследование домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине проводится с июня 2000 года. Первоначально его осуществляла компания GfK Ukraine, а с 2019 года исследование проводит Info Sapiens при содействии Dragon Capital. Опрашивается 1 тыс. респондентов.