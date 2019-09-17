"Нафтогаз" заказал в Европе 450 млн кубов газа с поставкой в начале 2020 года

Эти поставки не зависят от действий "Газпрома".

"Нафтогаз Украины" подписал соглашение с крупным международным трейдером, название которого не приводится, на гарантированные физические поставки около 450 млн куб. м газа в первом квартале 2020 года.

Об этом говорится на сайте компании.

"Благодаря развитости европейского рынка газа и несмотря на риски прерывания транзита газа Россией зимой, мы уже сегодня законтрактовали необходимые нам объемы с физической поставкой в первом квартале следующего года", - прокомментировал подписание контракта директор интегрированного газового бизнеса НАК Андрей Фаворов.

Эти поставки газа не зависят от действий "Газпрома".

"Нафтогаз" рассматривает еще несколько предложений европейских трейдеров по поставкам газа после Нового года и воспользуется ними в случае коммерческой целесообразности.

"Это позволяет нам быть уверенными в том, что зимой в Украине будет тепло, чтобы не делали наши северные коллеги", - резюмировал Фаворов.

Напомним, что в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украину в 2020 году газотранспортная система перейдет в реверсный режим, который позволяет импортировать 42,5 млн кубометров газа в сутки из Словакии.