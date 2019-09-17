Bihus.info: окружение Медведчука захватило гектар Труханова острова

Фото: bihus.info

Охранное агентство "Шторм", которое принадлежит соратникам Виктора Медведчука, обустроили базу на Трухановом острове в Киеве, перекрыв доступ к Днепру.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

"Шторм" занял более 11 тысяч квадратных метров земли Трухановом острове. Участок огражден высоким забором, который закрывает доступ к берегу. На занятом участке находится двухэтажное жилое сооружение, спортплощадка и брезентовая палатка. На территории - постоянное движение, и каждый день здесь находится с десяток охранников.

Охранное агентство принадлежит Ивану Бойченко и Виктору Черному из "Украинского выбора" Медведчука. Черный вместе с Медведчуком зашел в Верховную Раду в составе ОПЗЖ.

"Шторм" в течение последних лет занимается охраной Медведчука, его жены Оксаны Марченко и целого ряда их объектов недвижимости по всей стране.

По словам самого Черного, "Шторм" сейчас просто охраняет на Трухановом острове "какой-то объект": "Там есть договор с владельцами этого объекта, мы просто охраняем. А тренировочная база - там нет тренировочной базы, так как тренировочная база - это когда постоянно тренировки проходят, а там не происходят постоянно".

В КГГА сообщили, что участок учитывается за районной общественной организацией "Клуб Козак". В 2014 году эта общественная организация пыталась через суд доказать право собственности на старые советские сооружения спортивно-оздоровительного комплекса, но суд в такой просьбе отказал, потому что общественная организация не смогла доказать, что добросовестно завладела этим имуществом.

В начале 2000-х эта же организация помогла Медведчуку получить около 10 га заповедной зоны на берегу Днепра.

"Клуб Козак" попросил гектар национального парка Белоозерский в Переяславе-Хмельницком под свою уставную деятельность, в результате десятки тысяч квадратов природоохранного значения оказались в пользовании ООО "Терра-Инвест", которая принадлежит Медведчуку.

Затем фирма перепродала землю компании беглого экс-министр доходов и сборов Александра Клименко "Голдвейн". Впоследствии там появилось угодья "Хантер Хаус" с отелем, вертолетной площадкой, собственной церковью и частным зоопарком.

Руководит районной общественной организацией "Клуб Козак" Ян Марченко. В прошлом он - помощник народного депутата Тараса Козака, однопартийца и бизнес партнера Медведчука.