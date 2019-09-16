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СБУ сообщила о подозрении бывшему топ-менеджеру Харьковского авиазавода

Ему вменяют халатность, которая привела к крупным убыткам.

СБУ сообщила о подозрении бывшему топ-менеджеру Харьковского авиазавода
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему первому заместителю директора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, которое входит в состав концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится на сайте СБУ.

По версии следствия, бывший топ-менеджер нанес своему предприятию 5,5 млн гривен убытков, подписав договор добровольного страхования имущества завода. Юридическим лицам разрешается расходовать на страхование только определенный процент от прибыли, которой у ХГАПП тогда не было.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность).

ХГАПП - одно из ведущих предприятий авиапрома Украины, серийный изготовитель многоцелевого Ан-74, а также ближнемагистрального Ан-140.

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