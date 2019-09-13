Абромавичус выступил против подчинения "Укроборонпрома" под Минобороны

Глава государственного концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус выступил против того, чтобы акционером предприятия выступало Минобороны. Об этом он рассказал в кулуарах «Ялтинской европейской стратегии», сообщает «Радио.Свобода».

Кроме того, Абромавичус отметил, что подчинение концерна под Минобороны – еще не окончательное решение.

«Сейчас акционером, можно так сказать, «Укроборонпрома» является Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства. И мысль о том, что это может быть Министерство обороны - это не окончательное решение. По моему мнению, у Минобороны есть конфликт интересов, и у Министерства обороны также другие оборонные предприятия, которые в очень плохом состоянии. Поэтому у Минобороны, к сожалению, нету качественного подхода к управлению государственными предприятиями. Поэтому я бы хотел, чтобы «Укроборонпром» остался под Министерством экономического развития, торговли и сельского хозяйства», - заявил Абромавичус.

Напомним, 8 сентября секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что акционером государственного концерна "Укроборонпром" станет Министерство обороны.