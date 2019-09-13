Минобороны планирует с этого года начать закупки Javelin

Министерство обороны Украины будет закупать противотанковые ракетные комплексы Javelin по прямой программе в США с этого года.

Об этом в ответе на информационный запрос УНН сообщили в Минобороны.

"Министерством обороны Украины, начиная с 2019 года, запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS (Программа продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств - ред.)", - сообщили в министерстве.

В ведомстве также добавили, что вопросы контроля за применением Украины Javelin со стороны США является засекреченным. В то же время, в Министерстве обороны подчеркнули, что вооружение и военная техника закупается только у стран-партнеров.

Ранее американские дипломаты заявляли, что Украина выражала заинтересованность в приобретении большего количества ракетных коплексов Javelin. В то же время, в марте 2019 года Пентагон не подтверждал наличие действующих.

Напомним, первая партия "джавелинов" на 47 млн долларов поступила в Украину весной 2018 года. Посол Мари Йованович говорила, что за это оружие Украина не платила. Осенью 2017 года американское издание BuzzFeed со ссылкой на источники в американском правительстве написало, что прнзидент США Дональд Трамп не хочет давать Украине оружие бесплатно.

Вскоре после этого специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что программа военной помощи Украине предусматривает как бесплатное вооружение, так и его продажу. Летом 2019 года посольство США сообщило, что Украина впервые попросила США продать вооружение.

В июне 2019 года Сенат СоША проголосовал проект закона, который предлагает увеличить до 300 млн долларов и существенно расширить политику помощи по безопасности Украине в оборонном бюджете на 2020 год.