На Донбассе сегодня ранены двое военных

Боевики 4 раза обстреляли позиции операции Объединенных сил в пятницу, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Противник обстреливал украинские позиции из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия. Обстрелы велись в районе Зайцевого, Майорска, Новотроицкого и Марьинки.

Раненым военным сейчас оказывают неотложную медицинскую помощь.

Напомним, накануне количество обстрелов со стороны российских боевиков на Донбассе достигло 23. При выполнении боевого задания на Донбассе погиб служащий Национальной гвардии.