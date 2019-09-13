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На Донбассе сегодня ранены двое военных

На Донбассе сегодня ранены двое военных
Фото: uazmi.org

Боевики 4 раза обстреляли позиции операции Объединенных сил в пятницу, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Противник обстреливал украинские позиции из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия. Обстрелы велись в районе Зайцевого, Майорска, Новотроицкого и Марьинки.

Раненым военным сейчас оказывают неотложную медицинскую помощь.

Напомним, накануне количество обстрелов со стороны российских боевиков на Донбассе достигло 23. При выполнении боевого задания на Донбассе погиб служащий Национальной гвардии.

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