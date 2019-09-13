Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Дочь Цемаха сообщила, что возвращается с отцом "домой"
Дочь Цемаха сообщила, что возвращается с отцом "домой"
Церковный реванш депутата Новинского
Церковный реванш депутата Новинского
Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Первый бунт на корабле «слуг»
Первый бунт на корабле «слуг»
Регламентный комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от работы на 5 заседаний
Регламентный комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от работы на 5 заседаний
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
ГлавнаяПолитика

ООН отправила на Донбасс 15,5 тонн гумпомощи

Для жителей ОРДЛО направлены промышленные товары.

ООН отправила на Донбасс 15,5 тонн гумпомощи
Аархивное фото
Фото: nfront.org.ua

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на временно оккупированную территорию Донбасса 15,5 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщается в пресс-центре Госпогранслужбы. 

"Вчера через КПВВ «Новотроицкое» на временно оккупированную территорию Украины последовали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - сказано в сообщении.

Для жителей Донецкой и Луганской областей отправлены промышленные товары.

Напомним, вчера сообщалось, что Красный Крест направил в зону ОРДЛО более двух тонн лекарственных препаратов и медицинского оборудования.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также