Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Дочь Цемаха сообщила, что возвращается с отцом "домой"
Дочь Цемаха сообщила, что возвращается с отцом "домой"
Церковный реванш депутата Новинского
Церковный реванш депутата Новинского
Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Первый бунт на корабле «слуг»
Первый бунт на корабле «слуг»
Регламентный комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от работы на 5 заседаний
Регламентный комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от работы на 5 заседаний
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
ГлавнаяПолитика

Зеленский: уже готовятся новые списки для возвращения украинских политзаключённых из РФ

Переговоры будут проходить в Минске.

Зеленский: уже готовятся новые списки для возвращения украинских политзаключённых из РФ
Фото: Макс Левин

Украина уже готовит новые списки для возвращения украинских политзаключённых из РФ. Об этом на 16 конференции YES заявил президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент LB.ua.

"Мы готовим новые списки. Об этом мы будем говорить в Минске", — заявил президент.

Зеленский также отметил, что в Нормандском формате будет обсуждение дальнейшего разведениям войск.

"Что касается разведения войск, это действительно очень чувствительная тема... Петровском и Золотом. Думаю, что мы к этому придём в течение ближайших недель", - сказал президент.

Также Зеленский анонсировал следующий этап переговоров в Нормандском формате в конце месяца. Глава государства подчеркнул, что не хочет, чтобы сценарий на Донбассе развивался по примеру Приднестровья и Абхазии. Он также пригласил миротворцев "на границу Украины и России".

В то же время, он признал, что возвращение Крыма будет самым сложным. Этот вопрос, с его слов, будет обсуждаться на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только она словах", - сказал Зеленский.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также