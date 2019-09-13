Зеленский: уже готовятся новые списки для возвращения украинских политзаключённых из РФ

Украина уже готовит новые списки для возвращения украинских политзаключённых из РФ. Об этом на 16 конференции YES заявил президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент LB.ua.

"Мы готовим новые списки. Об этом мы будем говорить в Минске", — заявил президент.

Зеленский также отметил, что в Нормандском формате будет обсуждение дальнейшего разведениям войск.

"Что касается разведения войск, это действительно очень чувствительная тема... Петровском и Золотом. Думаю, что мы к этому придём в течение ближайших недель", - сказал президент.

Также Зеленский анонсировал следующий этап переговоров в Нормандском формате в конце месяца. Глава государства подчеркнул, что не хочет, чтобы сценарий на Донбассе развивался по примеру Приднестровья и Абхазии. Он также пригласил миротворцев "на границу Украины и России".

В то же время, он признал, что возвращение Крыма будет самым сложным. Этот вопрос, с его слов, будет обсуждаться на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только она словах", - сказал Зеленский.