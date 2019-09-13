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Количество обстрелов на Донбассе увеличилось до 23

В зоне боевых действий погиб нацгвардеец.

Количество обстрелов на Донбассе увеличилось до 23
Фото: пресс-служба СНБО

12 сентября вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня. При выполнении боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Боевики вели огонь из запрещенных минометов калибров 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил: три - в районе Пищевика, 5 раз - вблизи Водяного, дважды у Новогнатовки, а также возле Верхнеторецкого, Авдеевки, Гнутово, Лебединского и Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил в районе Зайцево, Новгородского, Крымского, Травневого, Луганского и Майорска.

С начала текущих суток боевики совершили два обстрела: у Новотроицкого и Зайцево. Информации о потерях на данный момент нет.

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