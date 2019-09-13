Количество обстрелов на Донбассе увеличилось до 23

12 сентября вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня. При выполнении боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Боевики вели огонь из запрещенных минометов калибров 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил: три - в районе Пищевика, 5 раз - вблизи Водяного, дважды у Новогнатовки, а также возле Верхнеторецкого, Авдеевки, Гнутово, Лебединского и Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил в районе Зайцево, Новгородского, Крымского, Травневого, Луганского и Майорска.

С начала текущих суток боевики совершили два обстрела: у Новотроицкого и Зайцево. Информации о потерях на данный момент нет.