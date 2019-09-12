Спасатели ликвидируют пожар настила в лесу на территории военного полигона в Черниговской области.

Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Фото: ГосЧС

Отмечается, что сообщение о пожаре настила и самосевных насаждений в лесном массиве на военном полигоне воинской части А-0665, что в Козелецком районе, поступило 12 сентября в 15:05.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 10 га.

Фото: ГосЧС

Всего к тушению пожара привлечено 88 человек личного состава и 20 единиц специальной техники ГосЧС, воинской части А-0665, местной пожарной команды с. Косачевка, пожарных команд Остерского военного лесхоза и Косачевской лесничества.

Работает авиация Специального авиационного отряда ГосЧС Украины г. Нежин. Привлечен самолет Ан-32П и вертолет Ми-8.

По состоянию на 18:30 авиацией сделано 4 сброса воды. Тушение пожара продолжается.

Как сообщалось, накануне произошел пожар возле арсенала в Калиновке Винницкой области, зафиксированы 6 взрывов боеприпасов в результате возгорания сухой травы. В результате взрывов никто не пострадал, эвакуация населения не проводилась.

10 сентября пожар торфяников под Харьковом добрался до военного полигона. Местные жители сообщали о единичных взрывах.