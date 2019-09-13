Оккупанты Крыма готовят детей к службе вооруженных сил РФ, - прокуратура

Оккупационные власти Крыма, несмотря на нормы международного гуманитарного права, готовят детей к вступлению на службу в армию РФ и пропагандируют войну. Об этом сообщает прокуратура Крыма.

Отмечается, что подготовка детей происходит по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных заведениях. Детей и подростков учат основам военных наук, пользованию огнестрельным оружием, что непосредственно оказывает давление на их сознание.

«Военное обучение детей - это нарушение международного гуманитарного права. Государство-оккупант не имеет права ни милитаризировать обучения, ни призывать юношей в ряды вооруженных сил. РФ делает и то, и другое», - отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Милитаризация обучения происходит на основе выданного оккупантами приказа от 3 апреля 2015 года «О создании Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Региональный центр по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию».

Целью центра является организация и получение гражданам начальных знаний в области обороны, подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных пунктах и военно-патриотическое воспитание. Это является нарушением запрета, предусмотренного ст. 51 Женевской Конвенции №4 «О защите гражданского населения во время войны» от 12 августа 1949 года.

Прокуратура подчеркивает, что по данному факту зарегистрированы производства по заявлению «Крымской правозащитной группы» по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). На данный момент решается вопрос определения подследственности.

Напомним, в сентябре 2018 года в оккупированном Джанкое во время празднования дня города оккупанты устроили показательное выступление детей, в ходе которого они бросались друг на друга со штыками, ножами, лопатами и шашками. Дети на сцене разыграли несколько милитаристских сценок со стилизованным боем и убийствами.