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Денісова звернулася до ЮНІСЕФ через мілітаризацію дітей в ОРДЛО

Окупаційні адміністрації перепрофілюють навчальні заклади середньої освіти в кадетські корпуси.

Денісова звернулася до ЮНІСЕФ через мілітаризацію дітей в ОРДЛО
Фото: Макс Левин

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови Представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні з заявою про те, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей проводиться системна політика мілітаризації дітей.

Про це вона повідомила у фейсбуці.

"Окупаційні адміністрації перепрофілюють навчальні заклади середньої освіти в кадетські корпуси військового і козацького типу, впроваджуючи компонент, який базується на принципах пропаганди ідеології, спрямованої на формування стійкого негативного ставлення до України, а також нав’язування визначених принципів віросповідання", - наголосила Денісова.

Вона повідомила, що зараз на тимчасово окупованій території Луганської області функціонує 33 кадетських класи, де посилено вивчаються предмети військової підготовки та російського православ’я, а учні зобов’язані носити військово-кадетську форму.

Денісова зазначила, що такі дії окупаційної адміністрації порушують права дітей, закріплені у ста. 8 Конвенції ООН про права дитини, а також у ст.29 Конвенції.

"Задля захисту прав дітей, звернулася до Голови Представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні з проханням сприяти додержанню прав дітей, які проживають на непідконтрольній українській владі території, та запобіганню втягування дітей у збройний конфлікт", - додала омбудсман.

Нагадаємо, у вересні 2018 року в окупованому Джанкої під час святкування Дня міста окупанти влаштували показовий виступ дітей, під час якого вони кидалися один на одного з багнетами, ножами, лопатами і шашками. Діти на сцені розігрували декілька мілітаристських сценок зі стилізованим боєм і вбивствами.

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