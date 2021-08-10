Кіберполіція спіймала шахрайку, яка оформила кредити на громадян на понад 300 тис. гривень

Кіберполіція викрила мешканку Кривого Рогу на незаконному оформленні онлайн-кредитів на громадян.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Фігурантка, використовуючи методи соціальної інженерії, оформлювала онлайн-кредити на громадян у різних фінансових та мікрокредитних організаціях.

“33-річна мешканка Кривого Рогу за допомогою комплексної соціальної інженерії незаконно отримувала доступи до фінансового мобільного номера, електронних скриньок та акаунтів у соціальних мережах громадян. У скомпрометованих облікових записах вона вишукувала необхідну інформацію для ідентифікації осіб та оформлення на них онлайн-кредитів, зокрема паспортні та інші дані. В подальшому, підробивши паспортні дані та змінивши фінансові номери потерпілих на свій, фігурантка отримувала доступ до онлайн-банкінгу громадян”, - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, зловмисниця ошукала близько 40 потерпілих на понад 300 тисяч гривень.

За місцем проживання фігурантки правоохоронці провели обшуки та вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, тощо.

Жінці оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.