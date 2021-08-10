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Кіберполіція спіймала шахрайку, яка оформила кредити на громадян на понад 300 тис. гривень

Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.

Кіберполіція спіймала шахрайку, яка оформила кредити на громадян на понад 300 тис. гривень
Фото: nikvesti.com

Кіберполіція викрила мешканку Кривого Рогу на незаконному оформленні онлайн-кредитів на громадян.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Фігурантка, використовуючи методи соціальної інженерії, оформлювала онлайн-кредити на громадян у різних фінансових та мікрокредитних організаціях. 

“33-річна мешканка Кривого Рогу за допомогою комплексної соціальної інженерії незаконно отримувала доступи до фінансового мобільного номера, електронних скриньок та акаунтів у соціальних мережах громадян. У скомпрометованих облікових записах вона вишукувала необхідну інформацію для ідентифікації осіб та оформлення на них онлайн-кредитів, зокрема паспортні та інші дані. В подальшому, підробивши паспортні дані та змінивши фінансові номери потерпілих на свій, фігурантка отримувала доступ до онлайн-банкінгу громадян”, - йдеться у повідомленні. 

За попередніми даними, зловмисниця ошукала близько 40 потерпілих на понад 300 тисяч гривень. 

За місцем проживання фігурантки правоохоронці провели обшуки та вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, тощо.

Жінці оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.

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