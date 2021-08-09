Російські окупанти відкривали вогонь біля Південного

З початку доби на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Від початку доби на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Поблизу населеного пункту Південне противник обстріляв позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Крім того, піротехніки ДСНС розмінували понад 22 гектари території та передали на знищення 70 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав припинення вогню першим кроком до врегулювання конфлікту на Донбасі.