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Російські окупанти відкривали вогонь біля Південного

З початку доби на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Російські окупанти відкривали вогонь біля Південного
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку доби на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Поблизу населеного пункту Південне противник обстріляв позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Крім того, піротехніки ДСНС розмінували понад 22 гектари території та передали на знищення 70 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав припинення вогню першим кроком до врегулювання конфлікту на Донбасі.

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