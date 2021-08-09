Лише у 2020 році через їх махінації держава втратила понад 600 млн гривень.

Служба безпеки України в Одеській області заблокувала діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, який майже 10 років "обслуговував" десятки підприємств та державних і комунальних компаній.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що ділки "сприяли" мінімізації податків, формуванні фіктивного податкового кредиту та привласненні цільових державних коштів. Лише у 2020 році через їх махінації з ПДВ держава втратила понад 600 млн гривень.

Зловмисники реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб. Правоохоронці виявили понад 50 підприємств, через які здійснювали махінації.

"Для привласнення грошей використовували поетапну схему: спершу оформляли «липові» фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами. На їхні рахунки переводили «оплату» за зобов’язаннями. А вже звідти зловмисники знімали готівку", - пояснили в СБУ.

До того ж, встановлено, що ділки також надавали «послуги» і зі створення схем формування безтоварного податкового кредиту.

"Завдяки діяльності центру у 2019-2021 роках не дійшла за призначенням частина бюджетного фінансування, виділеного для реалізації цілої низки важливих, у тому числі і стратегічних проєктів. Ось лише деякі з них: реконструкція причалу Одеського морського порту; модернізація обладнання виробничої фірми з ремонту та технічного обслуговування суден; постачання унікального обладнання на підприємство енергетичного машинобудування, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України", - наголосили в СБУ.

Наразі в межах слідства проведено одночасно 24 обшуки в офісних приміщеннях конвертцентру та за адресами учасників схеми. Буо вилучено: понад 2 млн грн готівки; 123 печатки підконтрольних підприємств та їх уставні документи; електронні ключі та оргтехніку із сформованими документами, що підтверджують протиправну діяльність; первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків.

Фото: СБУ

Тривають слідчі дії в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили конвертцентр з обігом 5 мільярдів гривень.