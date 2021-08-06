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Експосадовців Одеського морпорту підозрюють у розтраті 1,8 млн гривень

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Експосадовців Одеського морпорту підозрюють у розтраті 1,8 млн гривень
Фото: seafarersjournal.com

Колишнім посадовим особам державного підприємства "Одеський морський торговельний порт" повідомлено про підозру у розтраті майна держпідприємства та службовому підробленні ( ч.ч. 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу).

Про це повідомляє офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, керівники держпідприємства у період 2016-2017 років не відобразили послуги із ескортування суден-газовозів буксирами портофлоту на 1,8 млн гривень, заподіявши шкоду держпідприємству на цю суму.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Генпрокуратура та СБУ провели обшуки в Одеському морпорту у справі про нанесення понад 54 млн грн збитків.

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