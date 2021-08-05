Російські найманці сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Російсько-окупаційні війська сім раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Біля Авдіївки окупанти відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Галицинівки ворог здійснив обстріл позицій українських захисників з артилерійських систем 122-го калібру.

В напрямку населеного пункту Південне - здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці застосували станкові протитанкові та ручні протитанкові гранатомети.

В районі населеного пункту Красногорівка противник відкрив вогонь по нашим захисникам з протитанкових гармат, а також здійснив обстріл населеного пункту. Внаслідок обстрілу російсько - окупаційних військ був тяжко поранений місцевий житель 1965 р.н., пошкоджена житлова п'ятиповерхова будівля та цивільний автомобіль.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед захисників немає.

Нагадаємо, 23 липня внаслідок обстрілу поранено жителя прифронтової Мар’їнки. 52-річний чоловік на власному подвір’ї отримав осколкові поранення.