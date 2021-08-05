Російські найманці обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці Донецької області. Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий житель.
Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.
"Близько години тому ворог здійснив обстріл Красногорівки, внаслідок якого прямим влучанням була пошкоджена квартира у багатоповерхівці на вулиці Східній та поранена людина - місцевий мешканець 1965 року народження", - написав голова ВЦА у фейсбуці.
Кириленко опублікував фото наслідків обстрілу.
Кириленко додав, що на місці працюють правоохоронці, встановлюючи усі обставини події.
Нагадаємо, 23 липня внаслідок обстрілу поранено жителя прифронтової Мар’їнки. 52-річний чоловік на власному подвір’ї отримав осколкові поранення.