Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Україна опустилася ще на одне місце в медальному заліку Олімпіади-2020
Україна опустилася ще на одне місце в медальному заліку Олімпіади-2020
Глава ВООЗ закликав запровадити мораторій на щеплення третьою дозою COVID-вакцини
Глава ВООЗ закликав запровадити мораторій на щеплення третьою дозою COVID-вакцини
Співзасновнику Білоруського дому, керівника якого знайшли мертвим у Києві, заборонили в'їзд в Україну
Співзасновнику Білоруського дому, керівника якого знайшли мертвим у Києві, заборонили в'їзд в Україну
Помер Євген Марчук
Помер Євген Марчук
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
У Києві водій таксі вдарив ножем пасажира через політичну суперечку
У Києві водій таксі вдарив ножем пасажира через політичну суперечку
Чоловік погрожував підірвати гранату в приміщенні Кабміну, поліція провела спецоперацію
Чоловік погрожував підірвати гранату в приміщенні Кабміну, поліція провела спецоперацію
"Газпром" зупинив закачування газу в європейські підземні сховища
"Газпром" зупинив закачування газу в європейські підземні сховища
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські найманці обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці, є поранений

Квартиру розбомбило прямим влучанням.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Російські найманці обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці Донецької області. Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий житель.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Близько години тому ворог здійснив обстріл Красногорівки, внаслідок якого прямим влучанням була пошкоджена квартира у багатоповерхівці на вулиці Східній та поранена людина - місцевий мешканець 1965 року народження", - написав голова ВЦА у фейсбуці.

Кириленко опублікував фото наслідків обстрілу.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Кириленко додав, що на місці працюють правоохоронці, встановлюючи усі обставини події.

Нагадаємо, 23 липня внаслідок обстрілу поранено жителя прифронтової Мар’їнки. 52-річний чоловік на власному подвір’ї отримав осколкові поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також