Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Російські найманці обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці Донецької області. Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий житель.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Близько години тому ворог здійснив обстріл Красногорівки, внаслідок якого прямим влучанням була пошкоджена квартира у багатоповерхівці на вулиці Східній та поранена людина - місцевий мешканець 1965 року народження", - написав голова ВЦА у фейсбуці.

Кириленко опублікував фото наслідків обстрілу.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Кириленко додав, що на місці працюють правоохоронці, встановлюючи усі обставини події.

Нагадаємо, 23 липня внаслідок обстрілу поранено жителя прифронтової Мар’їнки. 52-річний чоловік на власному подвір’ї отримав осколкові поранення.