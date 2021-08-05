У метро Києва закривали пересадковий вузол через підозрілий предмет

Для пасажирів було закрито перехід між станціями "Театральна" і "Золоті ворота".

У метро Києва закривали пересадковий вузол між станціями "Золоті ворота" і "Театральна". Про це повідомили у Facebook метрополітену.

"Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку", – йдеться у повідомленні.

Оновлено. Пересадку відкрили, станції працюють у звичайному режимі.

У поліції Києва додали, що вранці до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на поручні ескалатора у переході між станціями "Театральна" та "Золоті ворота" знаходиться підозрілий предмет.

"На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та співробітники профільних служб", – зазначили в поліції.

Нагадаємо, в липні через падіння людини на колію обмежували рух "червоною" гілкою метро. Чоловік впав під потяг на перегоні "Дарниця-Лівобережна".