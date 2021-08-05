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У метро Києва закривали пересадковий вузол через підозрілий предмет

Для пасажирів було закрито перехід між станціями "Театральна" і "Золоті ворота". 

У метро Києва закривали пересадковий вузол між станціями "Золоті ворота" і "Театральна". Про це повідомили у Facebook метрополітену

"Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку", – йдеться у повідомленні.

Оновлено. Пересадку відкрили, станції працюють у звичайному режимі. 

У поліції Києва додали, що вранці до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на поручні ескалатора у переході між станціями "Театральна" та "Золоті ворота" знаходиться підозрілий предмет. 

"На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та співробітники профільних служб", – зазначили в поліції. 

Нагадаємо, в липні через падіння людини на колію обмежували рух "червоною" гілкою метро. Чоловік впав під потяг на перегоні "Дарниця-Лівобережна". 

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