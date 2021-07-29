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Пасажири метро Києва отримали 2400 адмінпротоколів за відсутність масок

З особами, які не дотримуються умов карантину, проводиться роз’яснювальна робота.

Пасажири метро Києва отримали 2400 адмінпротоколів за відсутність масок
Фото: kiev.segodnya.ua

З початку 2021 року в Київському метрополітені було складено 2437 протоколів щодо порушень правил карантину. Більшість із них стосувалися відмови дотримання маскового режиму.

Про це повідомила пресслужба метрополітену з посиланням на дані Управління поліції.

"Нагадаємо, що з особами, які не дотримуються умов карантину, проводиться роз’яснювальна робота. При злісних порушеннях правоохоронці оформлюють випадок відповідно до норм законодавства", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі наголосили, що інформування пасажирів щодо обов'язкового дотримання маскового режиму та інших карантинних заходів у метрополітені проводиться постійно. Водночас важливою також є соціальна відповідальність пасажирів за власне здоров'я та людей, що поряд.

"Закликаємо пасажирів користуватися захисними масками та обирати безконтактні способи оплати проїзду", - зазначили в метрополітені.

Нагадаємо, в Україні уряд заборонив ходити без масок по парках і вулицях у "червоних" зонах. У КМДА вважають, що маски на вулицях потрібно носити тільки там, де багато людей і неможливо дотримуватися дистанції.

Раніше у ВООЗ заявляли, що якщо 95% людей носитимуть маски, локдауни не знадобляться.

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