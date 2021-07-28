На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Від початку цієї доби в зоні бойових дій на сході України зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.

Про це повідомляє штаб ООС.

Неподалік селища Зайцеве російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного та Водяного ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

Біля населеного пункту Піски російські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

У напрямку Новотошківського противник здійснив обстріл із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на межі Луганської та Донецької областей зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 27 липня, у районі операції Об’єднаних сил на Донбасі окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Сьогодні російські найманці вже тричі обстріляли позиції українських військових.