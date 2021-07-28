Патріарх Варфоломій привітав ПЦУ з річницею Хрещення Русі-України

Варфоломій запевнив, що підходить "з великою любов’ю в серці до всієї України без виключень".

Вселенський патріарх Варфоломій привітав предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія та його паству із 1033-ю річницею Хрещення Київської Русі - України.

Текст привітання опубліковано на сайті ПЦУ.

Вселенський патріарх наголосив, що цьогорічне відзначення річниці Хрещення Русі сповнене передчуттям особистого спілкування та зустрічі.

Патріарх підтвердив, що планує візит "у відповідь на щире як церковне, так і державне запрошення до Києва та до вашої резиденції, щоб побачити у безпосередній близькості, як побожний православний український народ благословляється та освячується, долучаючись до Тіла Господнього, без розділень та болючих станів нещодавнього минулого".

Він зауважив, що "багато хто можливо неправильно тлумачать цей життєво необхідний та глибокий духовний зв’язок як начебто намір контролювати та маніпулювати внутрішнім життям Церкви України”.

"Ми уділили частину від багатостраждального Тіла Церкви-Матері, щоб надати можливість народженим з її лона 1033 роки тому дітям зріло та відповідально, розсудливо, обачливо вирішувати питання щоденного церковного життя відповідно до своїх традицій, звичаїв та звичок, своєю мовою у межах державних кордонів України", - наголосив Вселенський патріарх.

Варфоломій запевнив, що підходить "з великою любов’ю в серці до всієї України без виключень".

"Істинна Мати ніколи не послаблює своєї любові, оскільки ніхто і ніщо не в змозі перешкодити Матері любити та жертвувати собою, незалежно від того чи люблять її діти її, чи ні", - додав патріарх.

Нагадаємо, Патріарх Варфоломій у 2019 році надав автокефалію Православній церкві України.

29 лютого президент Володимир Зеленський привітав патріарха Варфоломія з ювілеєм і заявив про готовність зміцнювати відносини. У серпні Зеленський зустрівся з Варфоломієм на Фанарі. Пресслужба глави держави обмежилася з цього приводу коротким пресрелізом, згідно з яким Зеленський заявив, що не втручатиметься в церковні справи, але буде захищати незалежність церкви.

У Вселенському патріархаті повідомили, що під час зустрічі Варфоломій гарантував незалежність ПЦУ.

16 жовтня під час робочого візиту до Туреччини президент разом з дружиною взяли участь у молебні за Україну та оглянули Патріарший храм Святого Георгія. Зеленський зустрівся із Вселенським Патріархом Варфоломієм і запросив його відвідати Україну.

У грудні минулого року прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав Патріарший храм Святого Георгія Вселенського Православного патріархату, де провів зустріч із патріархом Варфоломієм. Тоді патріарх також підтвердив, що приїде в Україну на День Незалежності.