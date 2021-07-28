Від опівночі окупанти тричі обстріляли позиції ООС на Донбасі

Протягом минулої доби, 27 липня, у районі операції Об’єднаних сил на Донбасі окупанти чотири рази порушили припинення вогню. Сьогодні російські найманці вже тричі обстріляли позиції українських військових.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь, повідомляє пресцентр ООС у ранковому зведенні.

Учора поблизу Золотого-4 та Водяного противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

У районі населених пунктів Катеринівка та Кам’янка російські окупанти здійснювали обстріли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

28 липня неподалік селища Зайцеве російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Пісків та Водяного ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню за минулу та поточну добу серед українських захисників немає.

Нагадаємо, 26 липня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. У результаті семеро військових дістали поранення.

Двох із них - військовослужбовиць родом із Сумщини - вчора доправили до госпіталю в Харкові. Одна з поранених перебуває в тяжкому стані.