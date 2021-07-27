СБУ заблокувала роботу сміттєзвалища в Підгірцях, - "Київспецтранс"

У спецслужбі кажуть, що проводять огляд, а не обшук.

Робота основного сміттєвого полігону Києва тимчасово припинена у зв’язку з тим, що співробітники Служби безпеки України проводять на ньому слідчі дії.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ "Київспецтранс".

"Сьогодні, 27 липня 2021 року, співробітники Служби безпеки України загальною чисельністю близько 30 чоловік прибули на полігон ТПВ №5 для виконання слідчих дій, створивши умови, які не дозволяють полігону функціонувати в штатному режимі щодо захоронення відходів", - йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті підприємства.

Як зазначають у компанії, полігон №5 є об’єктом критичної інфраструктури, який забезпечує санітарну очистку міста Києва, міст Обухова, Українки, населених пунктів Обухівського району Київської області.

"Безперестанне утворення громадянами побутових відходів вимагає цілодобової та безперервної роботи підприємства. Збої у роботі з прийняття відходів на захоронення невідворотно вплинуть на порушення графіку вивезення побутових відходів від житлових будинків столиці та передмістя", - сказано в повідомленні.

Таким чином, у ПрАТ "Київспецтранс" заявляють, що вимушені повідомити про ризики у питанні санітарно-епідемічної ситуації у місті Києві та Київському регіоні, що є критичним, враховуючи аномальну літню спеку.

Як зазначають у компанії, слідчі СБУ вбачають у діях службових осіб ПрАТ "Київспецтранс" стосовно захоронення відходів на полігонах №5 та №6 ознаки кримінального правопорушення за статтею 441 КК України "Екоцид".

У ПрАТ "Київспецтранс" наголосили, що діють виключно в рамках українського законодавства, і що готові "надати усю необхідну інформацію, яка це підтвердить у штатному режимі, а не створюючи побутові проблеми для міста".

В СБУ повідомили, що проводять на полігоні огляд, а не обшук, пише УП.

Силовики підкреслили, що "не блокують рух спеціальної техніки", і що їхні дії "жодним чином не перешкоджають роботі підприємства у штатному режимі", але "експлуатаційна компанія сама заблокувала рух техніки за власним бажанням".

Детальнішу інформація з цього приводу в СБУ пообіцяли надати згодом.