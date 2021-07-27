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На кордоні з Росією затримали "вора в законі" Левана Гальського

Росіянина знайшли в соняшниковому полі.

Фото: Національна поліція

Державна прикордонна служба затримала громадянина Росії Левана Буліскерію, відомого як "вор в законі" Леван Гальський.

Про це повідомляється на сайтах ДПСУ та Національної поліції.

Буліскерія разом з з іще двома особами без документів перейшли кордон з Росією в Харківській області. Одного з них ідентифікували як 31-річного "кримінального авторитета" з Грузії, а другий виявився громадянином України.

На українця склали адміністративний протокол за незаконний перетин кордону, а "вора" і "авторитет" передали правоохоронцям.

Фото: ДПСУ

Буліскерія входить до санкційного списку РНБО.

За даними видання "Прайм Крайм", він народився у грузинському місті Галі в 1978 році та був "коронований" у 2000 році. У 2017-2020 роках відбував покарання в російській тюрмі міста Димитровград за наркотики.

Леван Гальський
Фото: Прайм Крайм
Леван Гальський

У 2020 році в Україні набула чинності кримінальна відповідальність за встановлення або поширення злочинного впливу особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі".

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