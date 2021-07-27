За рік "режиму тиші" в зоні ООС загинули 45 військових, – ТКГ

За рік "режиму тиші", розпочатого 27 липня минулого року, в зоні Операції Об'єднаних сил загинули 45 українських військових. Ще 163 отримали поранення, повідомили в пресслужбі української сторони в Тристоронній контактній групі.

За цей час було здійснено 1995 обстрілів. Ці дані надані штабом ООС, однак вони ще уточнюються.

Водночас з 27 липня 2019 по 27 липня 2020 збройні формування Росії зробили 4257 обстрілів, вбили 88 захисників України, ще 494 – поранили.

"Незважаючи на численні порушення з російського боку, результати дії режиму припинення вогню очевидні: в два рази менше смертей українських військовослужбовців, втричі менше поранених, майже втричі менше обстрілів, у порівнянні з періодом з липня 2019 до липня 2020 років", – йдеться у повідомленні. 22 липня 2020 на засіданні Тристоронньої контактної групи було домовлено про повне припинення вогню. Воно мало запрацювати з 27 липня.

В ООС заявляли, що за масштабом підготовки до режиму тиші подібних заходів не було за весь період операції.

Перед початком перемир'я президент України Володимир Зеленський та глава РФ Володимир Путін навіть поговорили телефоном. Вони обговорили деталі взаємодії в частині розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії зіткнення, діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного Комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб.

Однак перед введенням перемир'я ворожі війська влаштували провокацію та замінували українські позиції мінами, які самоліквідовуються протягом 100 годин.

У перший же день "повного та всеосяжного припинення вогню” окупанти двічі відкривали вогонь. З початку перемир'я по кінець року було вбито четверо українських військових. Особливо сильно ситуація погіршилася в лютому.