Окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

На обстріли російських найманців наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби, 26 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. У результаті семеро військових дістали поранення.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник 4 рази вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів. Біля Авдіївки російські окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі Причепилівки збройні формування РФ обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів. У напрямку села Галицинівка ворог застосовував артилерію калібру 122 мм. Неподалік Опитного окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Біля Старогнатівки російські найманці обстрілювали наші позиції з артилерії калібру 122 мм і мінометів 120-го та 82-го калібру. У районі населеного пункту Південне ворог вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку селища Кам'янка противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. У районі Широкиного російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, у Донецькій і Луганській областях були зафіксовані прольоти двох ворожих безпілотників типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Унаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування. Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця - тяжкий, ще одного - середньої тяжкості, п’ятьох - задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку 27 липня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу Золотого-4 ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Водяного, що біля Донецька, противник обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру. Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 липня, на Донбасі було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.