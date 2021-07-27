Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020 після другого дня змагань
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020 після другого дня змагань
Янукович-молодший передав листа Венедіктовій і вимагає, щоб його допитали
Янукович-молодший передав листа Венедіктовій і вимагає, щоб його допитали
Літак "Белавіа" подав сигнал лиха на шляху до Анталії (оновлено)
Літак "Белавіа" подав сигнал лиха на шляху до Анталії (оновлено)
Зеленський ухвалив кадрові рішення щодо п’ятьох топпосадовців СБУ
Зеленський ухвалив кадрові рішення щодо п’ятьох топпосадовців СБУ
У Чернігові масажистка випадково звернула клієнтці шию
У Чернігові масажистка випадково звернула клієнтці шию
​В Одесі знайшли повішеним заступника голови патрульної поліції Ізмаїла
​В Одесі знайшли повішеним заступника голови патрульної поліції Ізмаїла
В зоні ООС внаслідок прицільного ворожого обстрілу постраждали семеро військових
В зоні ООС внаслідок прицільного ворожого обстрілу постраждали семеро військових
Вірус «скрутка» – що це і як з ним боротися?
Вірус «скрутка» – що це і як з ним боротися?
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

На обстріли російських найманців наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Протягом минулої доби, 26 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. У результаті семеро військових дістали поранення.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник 4 рази вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів. Біля Авдіївки російські окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі Причепилівки збройні формування РФ обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів. У напрямку села Галицинівка ворог застосовував артилерію калібру 122 мм. Неподалік Опитного окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Біля Старогнатівки російські найманці обстрілювали наші позиції з артилерії калібру 122 мм і мінометів 120-го та 82-го калібру. У районі населеного пункту Південне ворог вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку селища Кам'янка противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. У районі Широкиного російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, у Донецькій і Луганській областях були зафіксовані прольоти двох ворожих безпілотників типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Унаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування. Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця - тяжкий, ще одного - середньої тяжкості, п’ятьох - задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку 27 липня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу Золотого-4 ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Водяного, що біля Донецька, противник обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру. Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 липня, на Донбасі було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також