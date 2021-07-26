​Для учнів 1-4 класів змінять систему оцінювання: замість балів будуть літери

Міністерство освіти і науки затвердило методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

Відповідний наказ і текст рекомендацій оприлюднено на сайті МОН.

Однією з ключових змін є підхід до вираження оцінки. На заміну узагальненій бальній оцінці запропоновано використовувати вербальну, "яка окрім оцінювального судження про досягнення може ще називати і рівень результату навчання".

Так, рекомендації запроваджують поняття вербальної оцінки (оцінювальне судження) та рівневої оцінки (оцінювальне судження із зазначенням рівня результату). Вербальну і рівневу оцінку можна виражати як усно, так і письмово. Рівень результату навчання рекомендовано визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами – "початковий" (П), "середній" (С), "достатній" (Д), "високий" (В).

"Результати оцінювання особистісних надбань учнів у 1-4 класах рекомендовано виражати вербальною оцінкою, об’єктивних результатів навчання у 1-2 класах – вербальною оцінкою, у 3-4 класах – або вербальною, або рівневою оцінкою за вибором закладу", - зазначили в МОЗ.

У рекомендаціях наголошено, що оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для учнів та їхніх батьків.

Об'єктом підсумкового оцінювання є результати навчання учнів за рік. Під час такого оцінювання рекомендовано зіставляти навчальні досягнення учнів з очікуваними результатами навчання, визначеними в освітніх програмах закладів з урахуванням Орієнтовної рамки оцінювання.

"Основою для підсумкового оцінювання можуть бути результати виконання тематичних діагностувальних робіт, записи оцінювальних суджень про результати навчання, зафіксовані на носіях зворотного зв’язку з батьками, спостереження вчителя у процесі формувального оцінювання. Підсумкову оцінку за рік рекомендовано визначати з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату навчання", - пояснили в міністерстві.

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський створив Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти.