Мер Кропивницького пропонує розгорнути мобільні пункти вакцинації в автобусах і тролейбусах

"Нам необхідно подумати про розгортання до існуючих ще і додаткових пунктів вакцинації".

Мер міста Кропивницький Андрій Райкович запропонував розгорнути мобільні пункти вакцинації від коронавірусу в автобусах і тролейбусах.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Райкович наголосив, що наразі необхідно активізувати процес масової вакцинації населення.

"Нам необхідно значно пожвавити процес масової вакцинації. Я хочу, щоб мене почула і зрозуміла громада, щоб підтримали ЗМІ: від наступної, значно жорсткішої хвилі коронавірусу нас може врятувати лише вакцинація і системний карантинний порядок. Також я просив би фахово консультувати кропивничан щодо всіх видів вакцин", - сказав він під час наради.

Мер зазначив, що управління охорони здоров’я отримало першочергове завдання - сформувати додаткові бригади, що здійснюватимуть вакцинацію населення, та вимагати для міста нових партій вакцин.

"Поруч із нами вже нові штами, що косять молодь. Нам необхідно подумати про розгортання до існуючих ще і додаткових пунктів вакцинації. Ми можемо організувати мобільні пункти в наших автобусах чи тролейбусах і пустити їх на околичні мікрорайони - Лелеківку, Арнаутове чи Завадівку. Можна обробити додатково цей транспорт дезінфекторами, Wi-Fi там є, тобто інтернет-зв'язок організувати можливо", - запропонував Райкович.

Він наголосив, що на вакцинацію необхідно активно запрошувати двірників, працівників ЖЕО, кондукторів громадського транспорту, водіїв маршруток, які працюють у місті. Медики, освітяни, соцпрацівники мають бути щепленими обов'язково, адже перебувають у зоні ризику.

"Підприємства, сфера послуг, кафе, ресторани, всі максимально повинні бути залучені до процесу вакцинації. Всі, у кого робота пов’язана зі спілкуванням з людьми, кому не протипоказана за станом здоров'я вакцинація, мають бути щеплені! Це той випадок, коли якість і безпека залежать від кількості вакцинованих", - зазначив очільник міста.

Нагадаємо, у неділю, 25 липня, в Україні 49 057 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 39 150 людей, повністю імунізовано 9 907 людей.

Український уряд розглядає можливість послаблення карантину для вакцинованих.