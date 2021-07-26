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Ще майже 50 тис. українців отримали щеплення від коронавірусу

Найбільше вакцинацій у неділю зроблено американським препаратом Moderna.

Ще майже 50 тис. українців отримали щеплення від коронавірусу
Фото: kyivcity.gov.ua

У неділю, 25 липня, в Україні 49 057 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 39 150 людей, повністю імунізовані - 9 907 людей.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я щеплення проводилось 165 мобільними бригадами з імунізації, 298 пунктами щеплення та 329 центрами вакцинації населення.

15 681 особу вакцинували препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech, 15 138 - китайським препаратом CoronaVaс, 980 - AstraZeneca.

Щеплення американською вакциною Moderna отримали 17 258 українців.

Вакцинацію препаратом Janssen не проводили.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 099 711 людей, з них одну дозу отримали 3 099 709 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози 1 712 791 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 812 500 щеплень.

Нагадаємо, український уряд розглядає можливість послаблення карантину для вакцинованих.

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