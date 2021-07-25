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Національна група експертів дозволила змішування вакцин за чітким алгоритмом, – Кузін

Зараз розглядаться питання про оформлення відповідного наказу та розробку детальних покрокових інструкцій.

Національна група експертів дозволила змішування вакцин за чітким алгоритмом, – Кузін
Фото: unn.com.ua

Національна технічна група експертів з питань імунізації, як головний дорадчий орган МОЗ, рекомендувала дозволити так зване "мікшування (змішування) вакцини", але при чіткому дотриманні певних умов.

Про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив в інтерв’ю виданню “Апостроф”.

“Йдеться про можливість введення другої дози препарату Comirnaty/Pfizer-BioNTech після першої дози м-РНК вакцини Moderna, якщо немає можливості закінчити вакцинацію таким же препаратом. Також, якщо у людини була важка алергічна реакція організму на першу дозу векторної вакцини від AstraZeneca, дозволяється ввести другу дозу Comirnaty за рішенням лікаря”, – сказав він.

Відповідне рішення групи експертів вже є, тому зараз розглядається питання про оформлення відповідного наказу та розробку детальних покрокових інструкцій в таких випадках, додав Кузін.

Нагадаємо, провідна науковиця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан порадила не змішувати і не комбінувати вакцини від коронавірусу різних виробників. Вона назвала це "небезпечною тенденцією", оскільки наразі дуже мало даних про вплив міксування препаратів на здоров'я,

12 липня Таїланд оголосив, що планує дозволити поєднувати вакцини Sinovac і Astrazeneca, попри те, що перша є інактивованою, а друга – векторною.

Раніше країни розглядали можливість змішування між собою тільки мРНК вакцин – Moderna, Pfizer.

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