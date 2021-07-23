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У спортивному таборі на Прикарпатті отруїлися 16 дітей і один дорослий

Причини і обставини масового отруєння з'ясовує поліція.

У спортивному таборі на Прикарпатті отруїлися 16 дітей і один дорослий
Архівне фото
Фото: zik.ua

В Івано-Франківській області 16 дітей віком від 7 до 13 років і один дорослий, які приїхали на спортивні збори і відпочивали у готелі "Таємниці Карпат" у селищі Яблуниця, потрапили до лікарень з отруєнням.

Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

"На 6 годину до Яремчанської центральної міської лікарні з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" госпіталізовано 9 осіб, з них 8 дітей, також до Надвірнянської дитячої лікарні з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" госпіталізовано ще 8 дітей", - йдеться в повідоменні.

Усього до медичних закладів госпіталізовано 17 осіб, з них - 16 дітей. Наразі стан їх - середньої тяжкості. Обставини отруєння уточнюються. На об'єкті виникнення спалаху проводяться заходи з епідрозслідування.

За інформацією поліції, у вказаний комплекс на відпочинок 17 липня прибули 243 дитини віком від 6 і до 16 років, а також дорослі - 22 батьків та 11 тренерів (жителі Харківської, Чернігівської, Сумської, Вінницької і Київської областей).

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) ККУ та встановлюють причини і обставини масового отруєння.

Нагадаємо, на Львівщині через масові отруєння ресторанам заборонили готувати салати з майонезом і заварні тістечка.

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