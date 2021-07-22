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В Україні новий рекорд щеплень від ковіду

За добу вакцинували понад 120 тис. людей.

В Україні новий рекорд щеплень від ковіду
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров’я повідомляє про новий рекорд щеплених за добу. За даними відомства, 21 липня проти COVID-19 вакциновано 120 090 людей.

Одну дозу отримали 65 522 людини, повністю імунізовані - 54 568 людей.

Протягом доби працювали 655 мобільні бригади, 2 280 пунктів щеплення і 127 центрів вакцинації.

Найбільше українців 21 липня отримали щеплень препаратом препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech - 45 338.

38 836 осіб вакцинували китайським препаратом CoronaVaс, 24 474 - AstraZeneca.

Щеплення американською вакциною Moderna отримали 11 442 українців.

Вакцинацію препаратом Janssen не проводили.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них одну дозу отримали 2 843 897 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 1 555 859 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 399 756 щеплень.

Нагадаємо, відучора в Україні розпочався п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Щеплення проводяться в усіх пунктах вакцинації на первинці (в поліклініках та амбулаторіях), в масових центрах вакцинації та мобільними бригадами в колективах, які подали заявку на вакцинацію 50+ людей.

Попри те, за даними голови МОЗ Віктора Ляшка, станом на 21 липня в Україні не працювали 40% пунктів щеплень.

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