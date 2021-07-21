Україна має домовленість на поставку 13 млн доз вакцин до кінця літа, - Шмигаль

Кабмін запевнив, що вакцин вистачить на всіх бажаючих.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має домовленість на поставку 13 млн доз вакцин від коронавірусної хвороби до кінця літа.

Про це він сказав на засіданні уряду в середу, розповідаючи про початок п'ятого етапу вакцинації, на якому щеплення може отримати кожен бажаючий дорослий житель України.

"Сумарно до кінця літа Україна має домовленості на поставку 13 млн доз вакцин, тобто ми маємо достатню кількість вакцин для всіх бажаючих. В Україні наразі доступні чотири види вакцин, кожна з яких ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби і рятує життя", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що станом на 21 липня в Україні вакцинували 1,5 млн громадян, ще близько 1,2 млн отримали поки що тільки одне щеплення.

Щеплення роблять вакцинами Pfizer, Sinovac/CoronaVac, AstraZeneca та Moderna.