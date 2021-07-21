​У Києві за місяць до початку навчального року вакцинували менше третини педагогічних працівників

У Києві за місяць до початку навчального року вакцинували приблизно 27% від загальної кількості працівників закладів освіти.

Про це повідомила заступниця директора департаменту освіти і науки Олена Батечко на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту.

"Станом на 20 число провакциновано 24,7 тис. працівників (це і педагогічні працівники, і вахтери, прибиральниці, інші працівники), що складає вже 35,3% від загальної кількості. За тиждень у нас інформація швидко збільшилася. Повністю завершили разом з ревакцинацією 19 тисяч працівників, це 84% від тих, хто першочергово виявив бажання. Проводимо роз'яснювальну роботу для того, щоб збільшити кількість працівників, які вакцинувались", - сказала вона.

Батечко сподівається, що більше вчителів вакцинуються після виходу з літніх відпусток 10-15 серпня.

"Примусити ми їх не можемо, можемо тільки роз'яснювальною роботою [переконувати]. Чекаємо від уряду відповідні документи, якщо будуть - тоді будемо більш радикально вирішувати питання", - сказала чиновниця.

Нагадаємо, що працівників освіти в Україні вакцинують препаратом Pfizer.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у травні говорив, що уряд опрацьовує механізм введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу для вчителів. Поки що від вчителів законодавчо не вимагають обов'язково щепитися від COVID-19.