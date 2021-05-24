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У Кабміні розглядають варіант обов'язкової вакцинації від ковіду для вчителів

Працівників освіти збираються щепити препаратом від Pfizer.

У Кабміні розглядають варіант обов'язкової вакцинації від ковіду для вчителів
Фото: EPA/UPG

Уряд України опрацьовує механізм введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу для вчителів. Поки від вчителів законодавчо не вимагають обов'язково щепитися від COVID-19.

Про це міністр освіти Сергій Шкарлет заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, вчителі є потенційними носіями вірусу, які знаходяться в групі дітей і колег.

"Діти менше хворіють, але вони теж є носіями. Треба подумати про те, можливо, потрібно в кваліфікаційну характеристику професії внести обов'язково або вакцинацію, або ПЛР-тест", - заявив Шкарлет.

Міністр додав, що спочатку в сфері освіти були готові 32% співробітників на вакцинацію.

"Станом на зараз по школах і садочках у нас вже 250 тисяч працівників записані на вакцинацію, по установах вищої освіти і коледжах бажаючих більше 25 тисяч (в середньому по всіх установах це більше 90% всіх співробітників). Точно знаю, що по Києву вже навіть почали ревакцинацію. Можливо, назва вакцини Pfizer дасть нам ще більший відсоток бажаючих", - додав він.

Нагадаємо, 18 травня в Україну привезли перші 123 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech для вчителів. Загальний обсяг партії - майже пів мільйона доз.

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