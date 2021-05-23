В Одесі відбулися святкові заходи, присвячені Дню морської піхоти України.

Про це повідомляє armyinform.com.ua.

Головні події розгорнулися на морському узбережжі в районі пляжу Ланжерон. За участю курсантів факультету підготовки спеціалістів Десантно- штурмових військ та морської піхоти Військової академії було проведено демонстраційні дії з десантування морського десанту зі швидкохідних десантних катерів.

Фото: armyinform.com.ua

Майбутні офіцери морської піхоти продемонстрували свої вміння під час десантування на необладнане морське узбережжя з подальшим захопленням і утриманням плацдарму.

Висадка десанту відбувалася і зі швидкісного катера Willard Sea Force 11M, які в кількості п’яти одиниць ще у 2015 році США передали нашій країні. Їх призначення − тиха і швидка доставка диверсійних груп у важкодоступні місця: порти, морські рейди, необладнані узбережжя. Саме завдяки цьому штурмова група успішно дісталася берега і виконала десантування на мілководді пляжу Ланжерон”, – йдеться у повідомленні.

Фото: armyinform.com.ua

Фото: armyinform.com.ua

"Свідками, як впевнено морпіхи впоралися зі складними завданнями, стали десятки одеситів та гостей міста. Особливо вражали злагодженість дій і фізична витривалість курсантів. Їм доводилося виконувати завдання у незвичних складних умовах: у воді, піску, чагарниках та пересічній місцевості, в повному спорядженні, зі зброєю та бронежилетах, але вони відмінно виконали всі завдання. Глядачі оплесками проводжали морських піхотинців після завершення показових дій", - йдеться у повідомленні.

Також провели показове заняття з медицини катастроф щодо вміння надавати першу допомогу постраждалим під час природних лих і змагання з греблі на каяках.

Фото: armyinform.com.ua