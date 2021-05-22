Двоє хасидів отримали поранення внаслідок стрілянини в Умані

Людина, яка стріляла, втекла.

В місті Умань в суботу, 22 травня, сталася стрілянина, внаслідок якої двоє громадян Ізраїлю отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба місцевої поліції.

"Сьогодні близько 15:00 до поліції Уманщини надійшло повідомлення про те, що на вулиці Софії Перовської сталася стрілянина. У результаті постраждали двоє чоловік, громадяни Ізраїлю. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Людина, яка стріляла, втекла до приїзду правоохоронців.

За даним фактом буде відкрито кримінальну справу.

Нагадаємо, що в Умані знаходиться могила цадика Нахмана, до якої щороку перед єврейським Новим роком (Рош а-Шана) з'їжджаються на паломництво тисячі євреїв-хасидів.