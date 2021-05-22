В Одесі обстріляли вікна кабінету голови суду, де винесли вирок Стерненку

Сергій Кічмаренко пов’язує інцидент з перебуванням у його провадженні низки резонансних кримінальних справ.

Вікна кабінету голови Приморського районного суду Одеси Сергія Кічмаренка обстріляли невідомі.

З відповідним листом він звернувся до Вищої ради правосуддя.

За словами судді, 17 травня (понеділок) він, увійшовши до робочого кабінету, помітив, що "одне з чотирьох вікон, розташоване в безпосередній близькості від робочого столу, було прострілене з невідомої зброї".

"Виходячи з характеру пошкодження скла, траєкторія польоту кулі була спрямована чітко по мені", - зазначив суддя.

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Кічмаренко вважає, що інцидент стався у період вихідних – з вечора 14 травня по ранок 17-го.

Він одразу повідомив Службу судової охорони і поліцію. Того ж дня було зареєстровано провадження за ст. 377 Кримінального кодексу – Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного.

"Те, що сталося, я пов’язую зі своєю службовою діяльністю, а також з перебуванням в моєму провадженні низки резонансних кримінальних справ", – додав голова суду.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси оголосив вирок Стерненку у справі за обвинуваченням у викраденні в 2015 році людини - Сергія Щербича. Стерненка позбавили волі на сім років і три місяці та визнали винним за усіма статтями. Це незаконне зберігання зброї, викрадення людини (звільнили від покарання через строки давності), напад з метою заволодіння чужим майном. Аналогічний вирок отримав його соратник Руслан Демчук, которий також був підозрюваним у цій справі.

9 квітня Одеський апеляційний суд пом'якшив запобіжні заходи і відправив їх під домашній арешт.

14 травня Одеський апеляційний суд розглянув скаргу на вирок райсуду і залишив його у силі.