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Окупаційні війська за добу 5 разів порушили "тишу" на Донбасі

Бойових втрат серед українських військових немає.

Окупаційні війська за добу 5 разів порушили "тишу" на Донбасі
миномет "МП-120"
Фото: Генштаб ВСУ

В зоні бойових дій на Донбасі російські збройні формування 5 разів відкривали вогонь по українським позиціям. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про це повідомляє штаб ООС.

Так поблизу населеного пункту Новоселівка найманці два рази відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Пісків противник здійснив обстріл із мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

У районі Водяного ворог вів вогонь із ручних та станкових протитанкових гранатометів, а біля селища Гнутове – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. 

“Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 20 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

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